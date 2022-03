Am 21. März ersetzen Daimler Truck und Hannover Rueck Beiersdorf und Siemens Energy im deutschen Leitindex. Auch in MDAX, SDAX und TecDAX kommt es zu etlichen Wechseln. 4. März 2022. FRANKFURT (Deutsche Börse). STOXX Ltd., die globale Indexanbieter der Deutschen Börse Gruppe hat Veränderungen in der DAX-Indexfamilie mit Wirkung zum 21. März 2022 bekannt gegeben. Veränderungen im DAX Daimler Truck Holding und Hannover Rueck steigen auf. Beiersdorf AG und Siemens Energy AG steigen ab. Veränderungen ...

