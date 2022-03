Nachlese Podcast Donnerstag. Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2725 , alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - mit den Macherinnen des Podcasts "Erzähl mir von Wien" über einen Special-Beitrag gesprochen - Banken rücken ins Zentrum: Während ein genial stoischer Johann Strobl (RBI) von Armin Wolf verhört wurde (Fernsehgeschichte), sprach Bernd Spalt (RBI) mit Alexander Van der Bellen: Spalt: " ... I re-iterated my promise that Austria's financial sector will act as a column of stability in this current crisis." - keststille: Immer, wenn ein Finanzminister eine Reparatur der steuerlichen Schlechterstellung der Aktie ankündigt, passiert irgendwas viel Grösseres kurz darauf. Pandemie 2020, Krieg 2022 ....

