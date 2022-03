Bitcoin fiel am Freitag den dritten Tag in Folge, da sich der Krieg in der Ukraine verschärfte und die steigenden Ölpreise den US-Dollar in die Höhe trieben. Die wichtigste Kryptowährung fiel um fast 4% und testete die 41.000-Dollar-Marke während der frühen europäischen Sitzung. Trotz der negativen Stimmung deuten die jüngsten On-Chain-Daten darauf hin, dass die Bullen wieder aktiver werden. Laut Santiment Research haben Bitcoin-Wale in den letzten drei Tagen Transaktionen von mehr als 1 Million ...

