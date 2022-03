So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: --2.24% vs. last gabb, -5.54% ytd, +70.50% seit Start 2013. Das wikifolio ist die Fortsetzung der Real Money Aktivitäten, die am 4.4.2002 mit 10.000 Euro starteten und 2013 ins wikifolio übertragen wurden. Aktueller Stand: 112.991 Euro, ein Plus von 1.029,91 Prozent nach Spesen. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Das wikifolio hat heuer bereits mehr als 15 Prozent Alpha vs. ATX TR, das ist aber freilich kein Trost. Ein Rätsel bleibt für mich das Spontan-Settlement von RHI Magnesita aus dem wikifolio. "Aufgrund der aktuellen Situation und zunehmender wirtschaftlicher Sanktionen sind bereits mehrere Wertpapiere russischer Emittenten und Emittenten, deren ...

