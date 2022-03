32x Februar hat es bisher in der ATX TR-Geschichte gegeben und vor Monatsbeginn 2022 lag der Schnitt bei +2,22 Prozent. Mit dem 11,78-Prozent-Minus im Februar 2022 hat sich die durchschnittliche Performance über alle 32 Jahre auf +1,79 Prozent verschlechtert. Der Februar ist damit im Monatsranking von Nr. 2 auf Nr. 4 zurückgefallen. Nun folgt der März, bei dem wir im Schnitt 0,03 Prozent Plus gesehen haben (Rang 9 von 12). In der Februar-Einzelaktiensicht aller aktuellen ATXPrime-Titel gibt es einen Führungswechsel. SBO ist mit nun +4,45 Prozent Plus in 19 Jahren an Wienerberger und Bawag vorbeigezogen. Die Nr. 1 im laufenden März ist übrigens die Österreichische Post mit durchschnittlich +4,39 Prozent in 16 Jahren. (Der Input von Börse ...

