Zu Anfang März (KW9 vom 28.02. bis 04.03.2022) bestimmt die Nachrichtenlage aus der Ukraine weiterhin das Geschehen auf den Kapitalmärkten. Die wirtschaftlichen Sanktionen der westlichen Welt in Folge des militärischen Einmarschs Russlands in das Nachbarland Ukraine treffen nun auch erste Unternehmen am KMU-Anleihemarkt mit Verbindungen oder Geschäftsbeziehungen nach Russland. In der Kolumne "Die neue finanz-politische Weltordnung" fasst mwb-Vorstand Kai Jordan die derzeitige Situation und deren Auswirkungen auf die Kapitalmärkte in dieser Woche gut zusammen. Aufgrund der zunehmenden Restriktionen und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Russland Ukraine-Konflikt hat der Vorstand der Ekosem-Agrar AG die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 vorerst ausgesetzt. Der Vorstand des russischen Milchproduzenten werde nach eigenen Angaben eine angepasste Prognose veröffentlichen, sobald weitgehend verlässliche Parameter für eine Anpassung der Planung gegeben seien. Die Kurse der Ekosem-Agrar-Anleihen 2012/22 und 2019/24 stürzten in dieser Woche auf unter 25%.

Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat in dieser Woche mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, die Partnerschaft mit der russischen Gazprom aufgrund des Ukraine-Konflikts vorzeitig zu beenden. Das Schalke-Management, das für Frühjahr 2022 eine weitere Anleihe-Emission angekündigt hatte, ...

