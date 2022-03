Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Nel ASA-Aktionären zu hören. Immerhin gewannen die Notierungen im Verhältnis zu Vorwoche rund 3,02 Prozent. Die Aktie schloss zwei der fünf Sitzungen mit Gewinnen. Der Montag bedeutete mit einem Plus von 17,21 Prozent den heftigsten Aufschwung. Nel ASA ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Anmerkung der Redaktion: Startet Nel ASA jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund dreiundzwanzig Prozent. Dieses Hoch ...

