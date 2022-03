Der Blick auf die Kurstafel dürfte Steinhoff-Aktionären zuletzt Tränen in die Augen getrieben haben. So büßte der Kurs im Wochenvergleich 19,97 Prozent ein. vier der fünf Sitzungen schloss der Titel mit Verlusten. Am Freitag erwischte Steinhoff dabei mit einem Minus von 8,53 Prozent einen rabenschwarzen Tag. Rette sich wer kann - oder wie lautet nun das Motto?

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Steinhoff jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Die Charttechnik hat sich mit diesem Nackenschlag erheblich eingetrübt. Denn es wurde eine maßgebliche Haltezone unterkreuzt. Schließlich sank der Kurs zwischenzeitlich auf den tiefsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...