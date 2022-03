Seit Wochen und Monaten dreht sich beim französischen Impfstoffentwickler Valneva alles um die Zulassung für den Totimpfstoff VLA2001. In der vergangenen Woche gab es dann vom Königreich Bahrain endlich eine Positivmeldung. Damit kann Valneva nun endlich mit dem Geld verdienen beginnen, denn das Unternehmen hat sich in der Vergangenheit so aufgestellt, dass der Impfstoff schon im April ausgeliefert werden kann.

Die Börsen haben zunächst extrem positiv auf diese Nachricht reagiert. Kurzzeitig kletterte der Kurs sogar erstmals in den vergangenen vier Wochen wieder über die Marke von 16 Euro. Doch diese Gewinne wurden beinahe genauso schnell wieder abgegeben. Denn mit dem Minus von mehr als sechs Prozent am Freitag ...

