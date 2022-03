Die Bankenaktien werden durch den Ukraine-Konflikt besonders heftig abgestraft. Denn wohl kaum eine Branche ist international so vernetzt und verflochten wie das Finanzwesen. Zudem drohen natürlich auch Ausfälle insbesondere russischer Schuldner. Das alles führt beispielsweise bei der Deutschen Bank zu einem regelrechten Ausverkauf, den sich mutige Anleger jetzt möglicherweise zunutze machen sollten.

Denn die Deutsche Bank befindet sich in einem ausgemachten Börsencrash. Mitte Februar notierte die Aktie im Hoch noch bei 14,63 Euro, ehe es quasi steil nach unten ging. Am Freitag gipfelte die Talfahrt schließlich in einem Minus von fast zehn Prozent. Damit rutschte die Aktie nicht nur unter die 10-Euro-Marke, sondern fiel gleichzeitig auf den niedrigsten ...

