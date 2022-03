Bei Valneva überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Denn der französische Impfstoffentwickler hat nun endlich seine erste Zulassung für den Totimpfstoff VLA2001 erhalten. So hob Anfang vergangener Woche das Königreich Bahrain den Daumen. Diese Zulassung darf durchaus als positive Zeichen gewertet werden, dass auch die EU und Großbritannien in Kürze grünes Licht geben.

An der Börse sorgte diese Zulassung für einen Kurssprung auf ein neues Vier-Wochen-Hoch bei deutlich über 16 Euro. Doch die Freude währte nur kurz. Denn anschließend musste Valneva diese Gewinne vollends wieder abgeben. Am Freitag ging es sogar ganz massiv nach unten. So verlor Valneva rund sechs Prozent und rutschte damit wieder ...

