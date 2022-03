Aktien: Der Ukraine-Krieg zerstört diese Aktie - trotz unternehmerischer Zuversicht

Anzeige / Werbung Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die Aktienmärkte deutlich nach unten gezogen. Besonders stark haben die Aktien der Reisebranche gelitten. Ein Test der Tiefstände steht an. Die Lufthansa hat auch 2021 Verluste geschrieben, rechnet jedoch wegen des Nachholbedarfs für 2022 mit einem starken Aufschwung. Für das Gesamtjahr 2022 geht der Luftfahrtkonzern durchschnittlich mit einem Kapazitätsangebot von mehr als 70 Prozent im Vergleich zu 2019 aus. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Aber die gesamte Branche sehe sich 2022 "mit steigenden externen Kosten konfrontiert", erklärte die Lufthansa. Flugsicherungs- und Flughafenentgelte stiegen zum Teil drastisch. Mit deutlichen Mehrbelastungen rechnet der Konzern zudem wegen des gestiegenen und weiter steigenden Ölpreises. Zudem könnte der Ukrainekrieg die fragile Erholung gefährden. Die Lufthansa hat ihre Flüge sowohl nach Russland als auch in die Ukraine wegen des Krieges eingestellt.

Deutschlands größte Fluggesellschaft hatte 2021 einen Nettoverlust von 2,2 Mrd. Euro zu verbuchen. Im stark von den Einschnitten durch die Corona-Krise geprägten Jahr 2020 hatte das Minus 6,7 Mrd. Euro betragen. Der Umsatz war 2021 um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen und belief sich auf 16,8 Mrd. Euro. Die Passagierzahlen stiegen um 29 Prozent.

2021 sei ein "herausforderndes Jahr" für die Lufthansa gewesen und auch das neue Jahr beginne mit Entwicklungen, die den Bürger dieses Kontinents Sorgen machten, hieß es. Trotzdem rechnet das Unternehmen in diesem Jahr mit einem "starken Aufschwung" des Luftverkehrs. Die Menschen wollten reisen. Der schon 2021 spürbare Nachholeffekt werde sich in diesem Jahr weiter verstärken.

Lufthansa-Aktie bricht wieder ein

Die Aktie der Lufthansa ist Mitte Februar am Widerstand bei knapp 8 Euro gescheitert, dort verläuft auch die 200-Tagelinie (rot). Der kurzfristige Aufwärtstrend seit Dezember ist durchbrochen worden und die Aktie der Lufthansa steht kurz vor einem Test des Mehrjahrestiefs bei rund 5,30 Euro. Unterstützt wird der Kurs von einem fallenden MACD (Momentum).

