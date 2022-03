OMV verfolgt keine Investitionen in Russland mehr und prüft Möglichkeiten zu Verkauf oder Ausstieg aus Juschno Russkoje Bauer AG: Vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2021 liegen im Rahmen der zuletzt gegebenen Prognose Deutsche Konsum REIT-AG erwirbt drei lebensmittelgeankerte Einzelhandelsobjekte MFE will Prosiebensat1-Beteiligung auf über 25% erhöhen Volkswagen investiert 2 Mrd Euro in neues Trinity-Werk Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für verläßlich halten, kann für deren Richtigkeit keine Haftung übernommen ...

