Europäische Aktienmärkte handeln schwächer DE30 prallt am 78,6%-Retracement im Bereich von 12.400 Punkten ab Puma schließt Geschäfte in Russland Die europäischen Aktienmärkte starteten die neue Woche mit Kursverlusten, die durch den Anstieg der Ölpreise und die anhaltenden Kämpfe in der Ukraine verursacht wurden. Die europäischen Aktienmärkte erholten sich von den Tagestiefs, notieren aber weiterhin weit unter den Schlusskursen der vergangenen Woche. Da der Wirtschaftskalender für heute leer ist, wird erwartet, dass Schlagzeilen die Stimmung bestimmen werden. Quelle: xStation 5 Die europäischen Indizes stürzten ...

