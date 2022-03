Für Commerzbank-Aktionäre ist heute abermals Saure-Gurken-Zeit angesagt. Denn der Kurs notiert rund neun Prozent in der Verlustzone. Das Wertpapier valutiert damit bei nur 5,40 EUR. Sehen wir hier eine kurze Verschnaufpause oder geht es jetzt weiter runter?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Commerzbank-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Commerzbank der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Commerzbank-Analyse einfach hier klicken.

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig dünn. Denn Commerzbank rutscht immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung. So genügt ein weiterer Kursrutsch von rund fünf Prozent um das bisherige 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Dieser Bremsbereich ist bei 5,17 EUR zu finden. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis.

Anleger, die immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...