Nemetschek lässt heute die Sektkorken knallen. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund fünf Prozent gehandelt. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Haben die Bullen die Bären dadurch dauerhaft vertrieben?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Nemetschek, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund fünf Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 82,34 EUR ausgebildet. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, müssen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...