Cameco (CCJ.US) ist ein kanadischer Hersteller und Lieferant von Uran, dem Hauptbrennstoff für Kernreaktoren. Die Aktien des Unternehmens legen vorbörslich um fast 7% zu. Am Wochenende wurde bekannt, dass sich die Lage im ukrainischen Kernkraftwerk Zaporizhia stabilisiert hat. Russland und die Ukraine haben sich außerdem darauf geeinigt, eine internationale Kommission einzurichten, die den Zustand der beiden ukrainischen Kraftwerke untersuchen soll. Es gibt keine Hinweise auf eine Umweltkatastrophe in einem der beiden Kraftwerke. Die Besorgnis der Anleger stieg am Freitag, nachdem russische Truppen das Kraftwerk Saporischschja angegriffen hatten. Cameco profitierte von der Rückkehr der positiven Marktstimmung im zweiten Halbjahr 2021, und dem Aktienkurs gelang es, den Abwärtstrend der letzten Wochen umzukehren. Die Aktie notiert derzeit über ihrem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt bei 21,83 USD. Cameco ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...