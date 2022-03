Die Analysten von Raiffeisen Research geben in ihrer Publikation "Krieg in der Ukraine" einen Überblick über die direkten Engagements ihres österreichischen Coverage-Universums in Russland und der Ukraine und weisen ebenso auf indirekte Effekte auf die einzelnen Unternehmen hin. AGRANA Überschaubares direktes Umsatzrisiko von etwa 4 %; aber steigende Getreide- und Energiepreise erhöhen die Inputkosten. AGRANA betreibt drei Werke an zwei Standorten in der Ukraine und ein Werk in Russland. Die Werke in der Ukraine befinden sich in Vinnitsa 300 km südwestlich von Kiew und Luka in der Westukraine. Der damit verbundene Vermögenswert beläuft sich auf rund EUR 90 Mio. oder 3,4 % der Bilanzsumme in Q3 21/22. Die Umsätze in der Ukraine und in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...