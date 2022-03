Der Beleuchtungs-Konzern Zumtobel verzeichnete in den ersten neun Monaten Umsatzerlöse von 846,6 Mio. Euro (Vorjahr: 759,2 Mio. Euro, ein Plus von 11,5 Prozent), währungsbereinigt liegt das Plus bei 10,3 Prozent. Mit 52,2 Mio. Euro liegt das EBIT deutlich über dem Vorjahreswert von 27,3 Mio. Euro. Das Periodenergebnis für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2021/22 hat sich mit 32,7 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (14,9 Mio. Euro) sogar mehr als verdoppelt "Diese Zahlen machen deutlich, wie solide unser Unternehmen inzwischen aufgestellt ist. Wir sind vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen und haben bisher auch die schwierige Rohstoffsituation in den Griff bekommen," kommentiert Alfred Felder, CEO der Zumtobel Group. "Trotzdem ...

