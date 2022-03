Aktien: Biontech-Lieferant mit Rekord

Anzeige / Werbung Das abgelaufene Jahr ist für Merck eines der besten seiner Geschichte gwesen. Das Pharmaunternehmen liefert die Trägerstoffe für Biontechs Corona-Impfstoff. Doch das hilft den beiden Aktien wenig - sie fallen weiter. Die Coronavirus-Pandemie hat auch im vergangenen Jahr die Geschäfte des deutschen Pharmariesen Merck bestimmt. Das Unternehmen verzeichnete ein Rekordwachstum. Der Gewinn legte deutlich zu. Allerdings hatten Marktexperten mit noch besseren Zahlen gerechnet. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Merck bekanntgab, lag der Umsatz 2021 bei 19,7 Milliarden Euro. Im Vergleich zu 2020 war das ein Zuwachs von mehr als zwölf Prozent. Das operative Betriebsergebnis (Ebitda) kletterte um etwa 17 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt mit noch etwas mehr gerechnet. Unterm Strich verbuchte Merck einen regelrechten Gewinnsprung: Den Angaben des Unternehmens zufolge verbesserte sich das Nettoergebnis um mehr als 50 Prozent gegenüber 2020 auf 3,1 Milliarden Euro. Die Aktionäre sollen eine deutlich erhöhte Dividende erhalten: Die Ausschüttung werde um 0,45 Euro auf 1,85 Euro anziehen - ein Rekord. Biontech-Aktie knackt Unterstützung Die Aktie von Merck hat seit Jahresbeginn rund 26 Prozent verloren, erst am 30.12.2021 markierte der Titel sein Rekordhoch oberhalb von 231 Euro. Die Biontech-Aktie hat dagegen deutlicher verloren. In den vergangenen 3 Monaten waren es allein 57 Prozent. Der Wert befindet sich seit August 2021 in einem Abwärtstrend und hat jetzt auch die Unterstützung bei 134 Dollar nach unten durchbrochen und ein neues Jahrestief bei rund 126 Dollar erreicht. Auch der MACD (Momentum) dreht leicht abwärts, die nächste Unterstützung liegt bei 92 Dollar. Enthaltene Werte: DE0006599905,US7170811035,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026

