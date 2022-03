Wheaton Precious Metals (WPM.US) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Edelmetalle - vor allem Gold, Silber, Palladium und Kobalt - fördert und vertreibt. Im Rekordjahr 2020 verkaufte das Unternehmen über 673.000 Unzen Gold, fast 30 Millionen Unzen Silber und über 22.000 Unzen Palladium. Auch dieses Jahr könnte sich aufgrund der optimistischen Analystenprognosen und der hohen Nachfrage nach Edelmetallen als erfolgreich für Bergbauunternehmen erweisen. Der Aktienkurs des Unternehmens hat sich in den letzten Wochen in einem Aufwärtstrend befunden, da der bewaffnete Konflikt in der Ukraine ...

