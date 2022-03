Lausanne (ots) -Produkte mit Suchtpotenzial sind längst im digitalen Raum angekommen. Sie stehen online rund um die Uhr zum Verkauf und sie werden fast ohne Streuverlust bei den Zielgruppen beworben. Zudem heizen neue Technologien die Entwicklung von Produkten mit Suchtpotenzial kräftig an, wie die Online-Geldspiele und Videospiele zeigen.Der virtuelle Raum kennt nur wenige Grenzen und Regeln und erinnert mitunter an eine wilde Westernwelt, wo alles möglich ist und der Arm des Gesetzes nicht hinreicht. Doch eigentlich ist die Pionierzeit längst vorüber. Sucht Schweiz stösst die Debatte über den Umgang von Produkten mit Suchtpotenzial im digitalen Raum an. Zur Diskussion stehen Regeln, viele kritische Fragen zum Gebrauch neuer Technologien und sachliche Informationen, um der Werbeoffensive im Cyberspace mehr entgegen zu halten.Das Schweizer Suchtpanorama 2022 gibt einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen im Suchtbereich und fokussiert auf den digitalen Wandel, der auch vor Produkten mit Suchtpotenzial nicht Halt macht.Ein einleitendes Communiqué umreisst das Thema, gefolgt von spezifischen Medieninformationen zum Online-Verhalten, zu Geldspielen, Alkohol, Tabak, illegalen Drogen sowie psychoaktiven Medikamenten. Das PDF-Dokument befindet sich im Anhang (https://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/2022/2022_Schweizer_Suchtpanorama.pdf).Pressekontakt:WIR BEANTWORTEN IHRE FRAGENMonique Portner-HelferMediensprecherinmportner-helfer@suchtschweiz.chTel.: 021 321 29 74Markus MeuryMediensprechermmeury@suchtschweiz.chTel.: 021 321 29 63Original-Content von: Sucht Schweiz / Addiction Suisse / Dipendenze Svizzera, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000980/100886092