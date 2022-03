Aktien: Tui-Aktie mit Turnaround?

Anzeige / Werbung Der Ukraine-Krieg scheint sich bislang in Deutschland nicht auf die Nachfrage nach Urlaubsreisen auszuwirken. Davon profitiert Tui und auch die Aktie kann sich nach Erreichen eines Mehrjahres-Tiefs wieder erholen. Der Reisekonzern Tui Deutschland sieht keine grundsätzliche Veränderung im Buchungsverhalten. Auch laut einer Umfrage ist die Urlaubsreiselust die Menschen in Deutschland groß nach zwei Jahren Corona mit teils massiven Reisebeschränkungen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert zufolge deutet aktuell vieles darauf hin, dass der Reisveranstalter in diesem Jahr ein Sommergeschäft sehen wird, das an das Vor-Corona-Niveau herankommt oder es sogar erreichen wird. Die Buchungskurve zeige derzeit deutlich nach oben. Sie sähen einen sehr hohen Nachholbedarf. Gefragt seien aktuell vor allem die Klassiker rund ums Mittelmeer. Sie verzeichneten Zuwächse sogar über dem Niveau vor der Corona-Krise 2019. Top-Favoriten seien Ziele wie Mallorca, die türkische Riviera und die griechischen Inseln. Aufgrund der guten Buchungseingänge auch für die Osterferien zieht Tui den Saisonstart für Griechenland vor und startet mit seiner Airline Tui fly bereits Anfang April nach Kreta, Rhodos und Kos. Insgesamt werden demnach 120 Zusatzflüge im April aufgelegt. Nach Angaben der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) planten bei einer Umfrage zum Jahreswechsel, also vor Beginn des Ukraine-Krieges, 61 Prozent der Befragten in diesem Jahr sicher einer Urlaubsreise. Im vergangenen Jahr waren es lediglich 49 Prozent. 28 Prozent haben schon ein festes Ziel. Tui-Aktie startet Erholungsversuch

Die Aktie von Tui ist seit Mitte Februar kräftig abgestürzt und hat Vorgestern ein neues Mehrjahrestief bei rund 165 Pence erreicht. Der MACD (Momentum) ist zwar noch abwärts gerichtet, doch der Kurs hat sich etwas vom Tief erholt. Die charttechnische Situation bessert sich aber erst nachhaltig, wenn der Widerstand etwas oberhalb von 230 Pence wieder übersprungen wird. Enthaltene Werte: DE0005773303,DE0008232125,DE000TUAG000,IE00BYTBXV33,US0090661010

