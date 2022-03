Die Weizenpreise gehen im Angesicht des Ukraine-Krieges durch die Decke - beim WisdomTree Wheat (Weizen-ETF) steht im 12-Monats-Rückblick ein Plus von 114,6 Prozent. Auch andere Sachwerte gehen dieser Tage durch die Decke, wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervorgeht. Am 7. März lag der Weizenpreis an der Pariser Terminbörse bei 430 Euro pro Tonne. Unmittelbar vor der russischen Invasion lag der Preis am 23. Februar noch bei 287 Euro pro Tonne. Der Anstieg kommt indes nicht von ...

