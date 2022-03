Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Unsicherheit an den Börsen ist weiterhin greifbar. Der DAX startete gestern zwar einen Erholungsversuch, konnte sein Gewinne aber nicht bis zum Ende halten. Heute peilt er trotz schwacher Vorgaben die nächste Erholungsbewegung an. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Gold, Öl, Adidas, Nordex, Continental, die Deutsche Post, Klöckner und die Deutsche Bank. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.