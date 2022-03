*EUROPÄISCHES ERDGAS FÄLLT UM BIS ZU 14% AUF EU185/MWHADKO AV - Addiko Gj Nettogewinn EU13,6 MioAIR FP - Airbus im Februar mit 113 Flugzeugestellungen, 49 Auslieferungen CSGN SW - Credit-Suisse-Aktionäre drängen auf detailliertere Klimaziele GEBN SW - Geberit steigert 2021 Gewinn deutlich und zahlt mehr Dividende RIEN SW - Rieter Sieht 2022 Umsatz etwa CHF1,50 Mrd, erw. CHF1,52 Mrd ADS - ADIDAS SIEHT 2022 UMSATZ KONST. FX +11% BIS +13%, ERW. +9,45%BNR - Brenntag erhöht Dividende und will weiter operativ wachsenCON - CONTINENTAL SIEHT 2022 BER. EBIT-MARGE ETWA 5,5% BIS 6,5%DPW - Deutsche Post Umsatz, Gewinn über Erw.; Ebit in 2024 EU8,5 Mrd.KCO - Klöckner & Co übertrifft eigene Prognose - weiteres Wachstum 2022 erwartet NDX1 - Nordex vorl. Gj Ebitda über EU50 Mio PAH3 - Porsche ...

