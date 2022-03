Live um 8:15 Uhr: Die Finanzmärkte schwanken seit Wochenbeginn stark, da der Krieg in der Ukraine fortgesetzt wird. Der Goldpreis stieg über die Marke von 2.000 USD - trotz des starken Dollars und der anziehenden US-Anleiherenditen. Der S&P 500 nähert sich den Jahrestiefs an, konnte jedoch gestern im Tageschart einen Inverted Hammer ausbilden. Der deutsche Leitindex kletterte zurück über die 13.000er-Marke. Die Ölpreise setzen in dieser Woche ihre dynamische Aufwärtsbewegung fort - Brent erreicht ...

