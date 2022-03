Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Krieg in der UkraineThomas und Max widmen sich dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Was bedeutet das für die Menschen? Was bedeutet das für die russische Wirtschaft? Sind die Standortfonds betroffen? Welche Rolle kommt Kryptowährungen zu?00:00 - Unsere Worte des Mitgefühls04:50 - Russische Unternehmen im Fonds12:00 - Vom Krieg betroffene Unternehmen20:00 - Eine Frage der Energie25:00 - Ist Russland wichtig?29:30 - Auswirkungen auf den Energiemarkt33:00 - Rolle von KryptowährungenOwn360 (00:39:03), 09.03. Russland vor Pleite und mit Tanken ein kleines Vermögen machen09.3.2022 - Der tägliche Börsen-Shot In der heutigen Folge "Alles auf Aktien" sprechen ...

