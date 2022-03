Andritz erhielt von Doosan Heavy Industries and Construction den Auftrag zur Lieferung der hydro- und elektromechanischen Ausrüstungen für das 216-MW-Laufwasserkraftwerk Upper Trishuli 1 in Nepal, das im Eigentum der Nepal Water & Energy Development Company Pvt. Ltd. steht. Nach Fertigstellung im Jahr 2026 wird Upper Trishuli 1 voraussichtlich bis zu 1.456 GWh Strom pro Jahr erzeugen und damit die gesamte Stromerzeugung des Landes um rund 20 Prozent steigern. Das Projekt ist der erste Großauftrag für Andritz in Nepal, der sowohl hydro- als auch elektromechanische Komponenten in einem gemeinsamen Vertrag umfasst.

