Mit viel Vorschusslorbeeren startet Nel ASA in den heutigen Handel. Immerhin liegt der Kurs derzeit rund zwölf Prozent vorne. In der Top/Flop-Liste liegt das Papier damit auf einem Spitzenplatz. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet.

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Nel ASA erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nel ASA-Analyse einfach hier klicken.

Die mittelfristige Technik präsentiert sich durch diesen Anstieg in Bestform. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Schließlich überspringt der Titel sein 4-Wochen-Hoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 1,89 EUR ausgelotet. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Anleger, die tendenziell eher bearish ...

Den vollständigen Artikel lesen ...