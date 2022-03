Europäische Aktienindizes erholen sich DE30 bricht über den Widerstand bei 13.330 Punkten aus Continental warnt vor Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges auf das Geschäft Die europäischen Aktienmärkte notieren am Mittwoch höher und beenden damit die Verlustserie. Die Märkte scheinen kriegsmüde zu sein und überreagieren auf positive Schlagzeilen. Andererseits kündigten die USA und das Vereinigte Königreich gestern Verbote für russisches Öl an, und Russland versprach einen "sensiblen und präzisen Gegenschlag", der ein Verbot für einige Rohstoffexporte beinhalten werde. Es wird erwartet, dass die Liste der Rohstoffe, für die ein Ausfuhrverbot gilt, in den nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...