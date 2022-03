Der Wiener Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke hat Valneva an dessen Wiener Niederlassung im Vienna BioCenter, wo Valneva 250 Mitarbeitende beschäftigt, besucht. Valnevas Wiener Standort trägt mitunter an der Erforschung und Entwicklung des Impfstoffkandidat gegen Covid-19 (VLA2001), der bekanntlich bereits eine Notfallzulassung in Bahrain erhalten hat und derzeit von der EMA geprüft wird, bei. "Ich bin besonders stolz darauf, dass Valneva hier in Wien an international so begehrten Produkten wie an dem Ganzvirus-Corona-Impfstoff arbeitet. Für mich beweist das, dass die Maßnahmen zur Unterstützung der Life-Sciences-Branche durch die Stadt Wien zu 100 Prozent ein richtiger Schritt war", sagt Peter Hanke.

Den vollständigen Artikel lesen ...