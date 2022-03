Petra Huber, Generalsekretärin des OePC, setzt bei den am 4. März beginnenden Paralympics in Peking auf Arrivierte und Jungstars. Liebe Petra, wie vor den Sommer-Paralympics sitzen wir wieder virtuell zum Interview zusammen. Nun gehst Du bereits in Deine 11. Spiele als Generalsekretärin des OePC. Du warst im Sommer in Tokio vor Ort, bist Du nun auch in Peking live vor Ort dabei? Ja, auf jeden Fall und ich freue mich, wenn die Paralympics am 4. März beginnen und der Fokus endlich auf dem Sport liegt. Wir stellen diesmal 16 AthletInnen via Coverposter vor. Ich bitte auch diesmal wieder um eine kurze Beschreibung Deines Teams. Es sind arrivierte AthletInnen dabei, die bereits Paralympics-Medaillen gewonnen haben, wie Markus Salcher, der bei den Paralympics in Sochi ...

