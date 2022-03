DJ Lindt & Sprüngli stellt bis auf weiteres die Geschäftstätigkeit in Russland ein

Medienmitteilung | 9. März 2022

Kilchberg, 9. März 2022 - Wir haben unsere Geschäftstätigkeit in Russland neu evaluiert und uns dazu entschlossen, vorübergehend unsere Shops per sofort zu schliessen sowie sämtliche Lieferungen nach Russland einzustellen. Unsere eigenen Mitarbeitenden vor Ort erhalten weiterhin unsere Unterstützung und wir bleiben im engen Kontakt mit ihnen.

Über Lindt & Sprüngli Seit über 175 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 11 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 31 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, in rund 500 eigenen Geschäften sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit über 14'000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2021 einen Umsatz von CHF 4,59 Mrd.

