Die Bankaktien wurden seit dem Überfall auf die Ukraine massiv abgestraft. Verflechtungen und Beteiligungen zu Russland-nahen Unternehmen sorgen aufgrund der enormen Sanktionen des Westens für eine heftige Talfahrt. Dabei wurde insbesonere die Deutsche Bank besonders heftig abgestraft, zumal das Unternehmen auch noch eine große IT-Abteilung in Russland unterhält, deren Fortbestand derzeit auch in der Schwebe steht. Genau um solche Fragen dürfte es am morgigen Donnerstag gehen…

Denn die deutsche Großbank hat für morgen eine Investorenveranstaltung geplant, auf der wohl das Thema Russland einen großen Platz einnehmen wird. Das dürfte auch beim Aktienkurs neue Impulse bringen. Noch am Montag war die Deutsche Bank im Tief bei 8,17 Euro aufgeschlagen, startete dort aber ...

