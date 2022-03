Einen Traumstart legt heute Valneva hin. Schließlich steht derzeit bei der Aktie ein Anstieg von rund dreizehn Prozent zubuche. Mittlerweile wechseln die Papiere für 32,59 USD den Besitzer. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Valneva, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund neun Prozent für neue Monatshochs. Der Hochpunkt liegt bei 35,47 USD. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Immerhin steht dieser Durchschnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...