Die Umsatzerlöse des Faser-Konzerns Lenzing stiegen 2021 um 34,4 Prozent auf 2,19 Mrd. Euro. Neben dem überwiegend positiven Marktumfeld habe sich auch der Fokus auf Spezialfasern wie jene der Marken TencelTM, LenzingTM EcoveroTM und VeocelTM positiv auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt, so das Unternehmen. Der Anteil der Spezialfasern am Faserumsatz liegt derzeit bei 72,3 Prozent. Bei den Energie-, Rohstoff- und Logistikkosten gab es über das gesamte Berichtsjahr deutliche Anstiege. Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) hat sich im Vergleich zum Vorjahr beinahe verdoppelt und erreichte einen Wert von 362,9 Mio. Euro (nach 192,3 Mio. in 2020). Die EBITDA-Marge erhöhte sich von 11,8 Prozent auf 16,5 Prozent. Der Jahresüberschuss lag bei 127,7 Mio. Euro (nach minus 10,6 Mio ....

