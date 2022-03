Kräftig auf die Anleger-Nase gibt heute für Teamviewer-Aktionäre. Schließlich rutscht die Aktie um rund vier Prozent in die Tiefe. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage?

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Teamviewer jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Teamviewer der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Teamviewer-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Rücksetzer trübt die Perspektiven für die nächsten Tage. Denn bis zur nächsten wichtigen Haltezone fehlt nicht mehr viel. Schließlich genügt ein weiterer Rutsch von rund sieben Prozent, um das aktuelle 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Diese Chartmarke liegt bei 11,42 EUR. Die Brisanz hat sich also noch einmal deutlich verstärkt.

Für den 200er-Durchschnittskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...