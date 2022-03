UBM Development hat sich zum Ziel gesetzt, Europas größter Developer von Holzbauten zu werden, es sollen 100.000 m2 in Holzbauweise realisiert werden. Nun wurde mit Bernhard Egert ein eigener Leiter "Timber Construction" bestellt. Er ist als Baumeister, Holzbaumeister, Bauträger und Gerichtssachverständiger tätig.UBM ( Akt. Indikation: 40,00 /40,30, 2,95%) Wie berichtet, will CPI bei Immofinanz zwei neue Aufsichtsräte installieren und forderte die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Diese wurde nun für den 31. März 2022 um 11:00 Uhr angesetzt und findet virtuell statt. In das Gremium einziehen sollen, wie berichtet, Martin Nemecek und Miroslava Greštiaková, während Bettina Breiteneder, Sven ...

