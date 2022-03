Die Deutsche Bank hat heute am großen Investorentag Stellung zur allgemeinen Entwicklung bezogen und dabei ihren Aktionären durchaus Handfestes geboten. Denn die einzige deutsche Großbank von Weltformat will die Umsätze in den kommenden Jahren sukzessive steigern. Angepeilt sind 3,5% bis 4,5% pro Jahr. Bis 2025 hat Finanzvorstand Einnahmen von rund 30 Milliarden Euro als Ziel ausgegeben.

Deutlich brisanter waren die Fragen und Stellungnahmen zum Ukraine-Konflikt. Doch auch hier gab die Deutsche Bank Entwarnung: "Unser Engagement in Russland ist aber begrenzt und wir haben die Risiken unter Kontrolle." Diese Worte hatten auf die Aktie eine beruhigende Wirkung. Denn der Kurs kletterte unmittelbar nach den Statements bis an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...