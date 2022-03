Voller Spannung wurde die heutige Investorenveranstaltung der Deutschen Bank erwartet und die einzige deutsche Großbank enttäuschte die Anleger nicht. Natürlich stand das Thema Russland im Fokus wurde jedoch sofort entschärft. "Der Krieg in der Ukraine führt zu Unsicherheiten an den Märkten. Unser Engagement in Russland ist aber begrenzt und wir haben die Risiken unter Kontrolle", so Finanzvorstand von Moltke.

Wesentlich spannender war der Ausblick auf die kommenden Jahre. Denn die Deutsche Bank möchte wachsen. Bis 2025 sollen die jährlichen Einnahmen um 3,5% bis 4,5% gesteigert werden und im Jahr 2025 die 30-Milliarden-Euro-Grenze knacken. An der Börse kam dieses Statement gut an. Denn der Kurs arbeitete sich bis an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...