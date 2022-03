Valneva SE erhielt von der europäischen Gesundheitsbehörde Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) im Rahmen der Erstbewertung weitere Fragen. Schon Ende Februar informierte das Unternehmen darüber, Fragen erhalten zu haben. Diese seien binnen zwei Tage beantwortet worden. Mit dieser zusätzlichen Fragerunde und einem vorläufigen Zeitplan, der auch von der EMA erhalten wurde, und vorbehaltlich der Annahme der Antworten von Valneva durch CHMP, erwartet Valneva nun den Erhalt einer positiven CHMP-Empfehlung für die bedingte Zulassung von VLA2001 zur Grundimmunisierung bei Erwachsenen im Alter von 18 bis 55 Jahren im April 2022. Zunächst war Ende März erwartet worden. Nach einer solchen bedingten Zulassung wird das Unternehmen ...

