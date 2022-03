Die Analysten der Baader Bank sehen die Lenzing-Investment Story voll auf Kurs und bleiben bei ihrer Einschätzung, dass sich der Aktienkurs in den nächsten zwei Jahren verdoppeln sollte. Sie bestätigen die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 149 Euro. Bei der Telefonkonferenz habe das Unternehmen das direkte und indirekte Russland- & Ukraine-Exposure als sehr gering bezeichnet, so die Analysten. Laut dem CFO habe Lenzing ein Nettoengagement von 400 Mio. USD, das Risiko werde in Zukunft aufgrund der Geschäftstätigkeit in Brasilien, das auf USD lautet, zunehmen. Die Energie- und Stromkostenbelastung würde ca. 18 Prozent der Faserproduktion von Lenzing betreffen.

