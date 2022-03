Auch der Silberpreis konnte seit Anfang Februar deutliche Zugewinne verzeichen! Ausgehend von der 22 US Dollar Marke kletterte das Edelmetall in der Folge bis auf knapp 27 USD nach oben. Aus Sicht der Charttechnik lässt sich hier eine Aufwärtstrendgerade einzeichnen, welche nach wie vor Gültigkeit besitzt (siehe Chart unten). Solange diese nicht nach unten gebrochen wird, ist hier weiter mit Zugewinnen zu rechnen. Am heutigen Freitag notiert der "kleine Bruder des Goldes" zur Stunde bei 25,80 US ...

Den vollständigen Artikel lesen ...