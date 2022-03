Beim norwegischen Wasserstoffspezialist NEL passt derzeit einfach alles. Die Pläne der EU, die Erneuerbaren Energien kurz- und mittelfristig massiv auszubauen, um so die Abhängigkeit von Russlands fossilen Brennstoffen zu reduzieren, spült das Thema Wasserstoff schlagartig wieder nach ganz oben auf die Agenda. Darüber hinaus macht das kürzlich eröffnete voll-automatisierte Werk in Herøya große Fortschritte…

Denn hier wird mittlerweile im 3-Schicht-Betrieb gearbeitet. Damit stellt das Werk beinahe jede Woche einen neuen Produktionsrekord auf. "We are ready to add the electrolyser production capacity needed in Europe and abroad when required by the market", gab Nel's CEO Jon André Løkke zu Protokoll. Die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...