Bei Paion geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Die Aktie liegt schließlich rund vier Prozent im Gewinn. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 1,22 EUR. Versuchen die Bären die Bullen bloß zu blenden oder geht es jetzt längerfristig nach oben?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Paion-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieser markante Punkt liegt bei 1,12 EUR. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...