Nachlese Podcast Donnerstag. Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2745, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - am Mittwoch hat es den grössten Punkteanstieg in der DAX-Geschichte gegeben. Für den ATX TR war es der zweitgrösste Punkteanstieg, für den ATX der drittgrösste. Siehe hier ATX TR:11.50% 3991.52 - 4450.74 (19.09.2008)…. 459 Punkte7.16% 6046.22 - 6479.33 (09.03.2022) … 433 Punkte - RBI hat am Mittwoch 17,32% gewonnen. Es ist dies der größte Tagesgewinn seit 10.05.2010, als RBI 17,5% zulegte. Der ATX hat am Mittwoch 7,16% gewonnen. Es ist dies der größte Tagesgewinn seit 09.11.2020, als der ATX 7,6% zulegte. - Lenzing-Sprecher Dominic Köfner hat am Tag der Ernennung des ...

