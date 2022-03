Ja, die EZB will ihre Geldpolitik straffen, und nein, es reicht im Kampf gegen die hohe Inflation nicht - das meinen zumindest viele Analysten. Unter Druck bleibt alles, was mit Russland und der Ukraine zu tun hat. 11. März 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Es war nicht unbedingt so erwartet worden: Die EZB scheint nun doch auf die Bremse treten zu wollen. Am gestrigen Donnerstag kündigten die Notenbanker an, die Anleihekäufe im dritten Quartal dieses Jahres zu beenden. "Damit wäre eine Zinserhöhung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...