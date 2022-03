Thomas Schneidhofer, Wiener Städtische, nennt seine subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte: 1. BWIN wird international entdeckt und der Fan-Spruch "Betty forever" wird kreiert, wurde danach übernommen und heißt heute Entain.2. S immo stieg nach dem Crash 2007 ab 2009 wie der Phönix aus der Asche und lässt bis heute vom Low bei 1,50 € alle anderen Wiener Immowerte alt aussehen3. Erste Group: Treichl schafft mit der Devise "erweiterter Heimmarkt" eine EU-weite Expansion und Erfolgsstory.4. RBI-IPO: Die in den CEE-Ländern tätige Raiffeisen-Bank geht mit ihren CEE-Töchtern mittels dem RBI-IPO an die Wiener Börse, 10fach überzeichnet5. Austria Email wird von einem internationalen ...

