Was war nicht alles geschrieben worden über die Verflechtungen und Beteiligungen der Deutschen Bank in Russland. Zuletzt gab es sogar zahllose Spekulationen über den Fortbestand einer IT-Abteilung der Deutschen Bank in Russland mit insgesamt 1500 Experten. Doch auf einer großen Investorenveranstaltung am vergangenen Donnerstag konnte Finanzvorstand James von Moltke die Anleger beruhigen…

"Unser Engagement in Russland ist aber begrenzt und wir haben die Risiken unter Kontrolle", so der Kern seiner Aussage. Damit war das Thema mehr oder weniger vom Tisch. Spannender war ohnehin die Perspektive der Großbank, die ihre Einnahmen in den kommenden Jahren im Schnitt um 3,5% bis 4,5% pro Jahr steigern möchte. Ziel für 2025 sind dann 30 Milliarden Euro. An der Börse zeigte sich die Deutsche Bank zuletzt ...

